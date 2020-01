Handball-EM : Bob Hanning erwartet deutschen Auftaktsieg

Trondheim DHB-Vizepräsident Bob Hanning erwartet im EM-Auftaktspiel der deutschen Handballer gegen Turnier-Neuling Niederlande einen Sieg.

„Die Niederländer sind nicht gefährlich, wenn wir die gleichen Emotionen in das Spiel reinstecken wie sie. Wir sind auf allen Positionen besser besetzt“, sagte Hanning vor der Partie am 9. Januar (18.15 Uhr/ZDF) in Trondheim.