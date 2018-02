Brand verteidigt Prokop: Trägt nicht alleinige Schuld

Weltmeister-Trainer Heiner Brand hat den viel kritisierten Bundestrainer Christian Prokop nach der großen EM-Enttäuschung der deutschen Handballer in Schutz genommen. dpa

„Es ist nicht nur der Bundestrainer, der an dieser Situation die Schuld trägt“, sagte Brand am Samstagabend beim Ball des Sports in Wiesbaden. „Man hat ihn ganz gezielt für diesen Job ausgesucht, man hat ihn für viel Geld aus einem Vertrag herausgekauft, da darf das Vertrauen nicht schon nach einem Misserfolg erschüttert sein.“

Der 65 Jahre alte Brand wurde als Trainer 2007 Weltmeister und als Spieler 1978. Unter Prokop wurde die deutsche Nationalmannschaft zuletzt bei der Europameisterschaft in Kroatien nur Neunter.

