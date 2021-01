Nicht fit genug : Bundestrainer Gislason streicht Dissinger aus WM-Kader

Neuss Einen Tag vor dem Abflug zur Handball-WM in Ägypten hat Bundestrainer Alfred Gislason Rückraumspieler Christian Dissinger aus dem Kader gestrichen.

Für den 29 Jahre alten Profi vom mazedonischen Spitzenclub Vardar Skopje rückt der 22-jährige Lukas Stutzke vom Bergischen HC in den WM-Kader. „Ich bin traurig und enttäuscht, aber auch so reflektiert, dass ich die Lage richtig einschätzen kann“, sagte Dissinger. Die deutsche Mannschaft fliegt am 12. Januar nach Kairo. Ihr erstes WM-Spiel bestreitet die DHB-Auswahl dann am 15. des Monats gegen Uruguay.