Turnier in Ägypten : Bundestrainer Gislason warnt vor WM-Neuling Kap Verde

Berlin Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat vor der Weltmeisterschaft in Ägypten vor Neuling Kap Verde gewarnt. „Als sie ausgelost wurden, habe ich mich erst mal gefragt: Wo sind die überhaupt?“, sagte der 61-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Er habe dann Videos gesehen und gedacht, dass die Mannschaft nicht so schlecht ist. „Die spielen alle in der spanischen oder portugiesischen Liga und sind athletisch stark. Wenn du sie kommen lässt, können wir erschossen werden. Da müssen wir schon aufpassen“, warnte Gislason.

Kap Verde ist nach Auftaktkontrahent Uruguay (15. Januar) der zweite Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrundengruppe A. Die Länderspiel-Premiere mit dem Afrika-Vertreter findet am 17. Januar statt. Die Auswahl von Kap Verde hatte 2020 erstmals an Afrika-Meisterschaften teilgenommen und sich als Fünfter auf Anhieb für die WM qualifiziert. Dritter Vorrundengegner in der Stadt Madinat as-Sadis min Uktubar ist am 19. Januar Ungarn.