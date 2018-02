später lesen Keine Trennung Christian Prokop bleibt überraschend Handball-Bundestrainer Teilen

Nach dem desolaten EM-Auftritt in Kroatien hält der Deutsche Handballbund (DHB) überraschend an Bundestrainer Prokop fest. Der 39-Jährige soll die deutsche Auswahl in die Heim-WM 2019 führen. Eckhard Czekalla