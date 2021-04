WM-Playoffs : Corona-Probleme bei deutschen Handballerinnen: Septett fehlt

Frankfurt/Main Ohne sieben Leistungsträgerinnen haben die deutschen Handballerinnen die Vorbereitung auf die WM-Playoffs gegen Portugal aufgenommen.

Die Isolation war von den zuständigen Gesundheitsämtern angeordnet worden, nachdem es im Anschluss an das direkte Bundesligaduell der beiden deutschen Spitzenteams in der Vorwoche mehrere positive Corona-Fälle gegeben hatte. Ob das Septett der DHB-Auswahl im Hinspiel am Samstag in Luso zur Verfügung stehen wird, ist derzeit offen. „Wir stehen mit allen Spielerinnen in Verbindung und werden sicher erst in letzter Minute entscheiden können, wer am Freitag mitfliegt und wer nicht“, sagte Groener.