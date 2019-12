Vor EM : Couch statt Party: Handballer sehnen sich nach Ruhe

Frankfurt/Main Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag des Jahres rückt die EM in den Fokus. Zunächst gilt es für die Nationalspieler aber, die leeren Akkus aufzuladen, ehe am 2. Januar die heiße Phase der Vorbereitung beginnt.

Ein Party-Verbot gibt es nicht, doch die Silvester-Botschaft von Christian Prokop an seine müden EM-Fahrer war nach dem Bundesliga-Schlussakkord 2019 unmissverständlich.

Nach der Kräfte zehrenden ersten Saisonhälfte hätte es des Appells von höchster Stelle gar nicht bedurft. „Ich bin froh, mal für ein paar Tage durchschnaufen zu können“, betonte Uwe Gensheimer. Dabei hatte der Kapitän der DHB-Auswahl sogar Glück: Zum Bundesliga-Halali am vergangenen Sonntag musste er mit den Rhein-Neckar Löwen nicht mehr ran.

Die Pause für den 33 Jahre alten Weltklasse-Linksaußen war damit doppelt so lang wie für das Gros der Mannschaft, dem bis zum Start der heißen EM-Vorbereitung an diesem Donnerstag in Frankfurt nur 72 Stunden zum Verschnaufen bleiben. „Ich würde gerne mehr Tage frei haben“, bekannte Rechtsaußen Tobias Reichmann von der MT Melsungen.