Weltmeisterschaft : Dämpfer für Handball-Frauen vor Viertelfinale gegen Spanien

Granollers Kräftiger Dämpfer für die deutschen Handballerinnen. Gegen Dänemark erlebt die DHB-Auswahl ein Debakel. Im Viertelfinale geht es nun gegen Spanien.

Zum Abschluss der WM-Hauptrunde kassierte die DHB-Auswahl beim 16:32 (8:13) vor 800 Zuschauern in Granollers eine herbe Niederlage und muss im Viertelfinale nun gegen Gastgeber Spanien ran. „Wir waren viel zu ängstlich und hatten zu viel Respekt vor dem Gegner“, urteilte Bundestrainer Henk Groener. „Gegen Spanien müssen wir anders auftreten.“

Nach der ersten Niederlage im Turnier schloss Deutschland die Hauptrundengruppe III mit 8:2 Punkten als Zweiter hinter den Däninnen (10:0) ab. „Es ist schade, dass wir den Flow nicht mitnehmen konnten. Das war von allen ein schlechtes Spiel, das wir löschen müssen“, sagte Kapitänin Emily Bölk. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale muss gegen den WM-Zweiten von 2019 am kommenden Dienstag eine deutliche Steigerung her, um den zarten Traum von der ersten Medaille seit 2007 am Leben zu halten.