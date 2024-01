Handball-EM Dänen mit Niederlage ins Halbfinale

Durch den Sieg schoben sich die Slowenen in der Tabelle noch an Portugal vorbei auf Rang drei. Sie bestreiten damit am Freitag (15.00 Uhr) gegen den Dritten der Hauptrundengruppe I in Köln das Spiel um den fünften Platz. Die Portugiesen hatten ihre Chance zum Auftakt des Abschlusstages in der Hansestadt durch das 33:33 (15:17) gegen die bis dahin punktlosen Niederländer verspielt.