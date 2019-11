Weltturnier in Japan : Dank Eckerle: DHB-Frauen feiern WM-Auftaktsieg

Yamaga So hatten sich die deutschen Handballerinnen den Start in die Weltmeisterschaft erhofft. Gegen Brasilien feiert die DHB-Auswahl einen klaren Erfolg. Aus einer guten Mannschaft ragt eine Spielerin ganz besonders heraus.

17 Würfe, davon drei Siebenmeter, parierte Eckerle und entnervte damit die Brasilianerinnen. „Es ist eine unheimliche Erleichterung, dass wir so in das Turnier starten konnten. So einen klaren Sieg hatte keiner auf dem Zettel“, sagte die 24-Jährige vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim und fügte zufrieden hinzu: „Es ist natürlich schön, dass es bei mir so geklappt hat. Die Abwehr hat mich dabei aber auch unterstützt.“