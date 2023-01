Handball-Weltmeisterschaft : Dank Wolff: DHB-Team holt bei WM Platz fünf

Stockholm Die deutschen Handballer beenden die WM auf Rang fünf. Bei der Heim-EM soll es unter die besten Vier gehen.

Zum Abschluss gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag in Stockholm gegen Norwegen mit 28:24 (16:13) und beendete das Turnier als Fünfter. Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren Luca Witzke, Johannes Golla und Kai Häfner mit jeweils fünf Toren.

Im neunten Spiel innerhalb von 17 Tagen zeigte die deutsche Mannschaft vor 6260 Zuschauern keine Nachwehen von der ersten Partie in der Platzierungsrunde gegen Ägypten, die am Freitag erst nach Verlängerung mit 35:34 gewonnen wurde. Zwar gab es wieder die eine oder andere Schwächephase, dieses Mal aber keinen Einbruch.

Wolff glänzt

Schon vor der finalen Begegnung hatte Gislason dem Torhüter ein ausgezeichnetes WM-Zeugnis ausgestellt. „Er hat super gehalten“, sagte der Bundestrainer zur Leistung von Wolff bei der Endrunde in Polen und Schweden und bescheinigte dem Europameister von 2016 eine persönliche Weiterentwicklung: „Er ist reif, ruhig, in sich unglaublich stabil. Er ist zwar ehrgeizig, aber nicht mehr so verkrampft wie vor einigen Jahren.“

Mit jeweils drei Toren in den ersten 30 Minuten hatte das Duo großen Anteil an der Drei-Tore-Führung zur Pause. „Es war sehr erfrischend, was die beiden gezeigt haben“, lobte DHB-Sportvorstand Axel Kromer in der Halbzeit.