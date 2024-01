Heim-EM „Das Geilste der Welt“: Handballer jubeln über Halbfinale

Im Duell mit Weltmeister und Topfavorit Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Köln hofft der Bundestrainer auf eine sportliche Überraschung durch die DHB-Auswahl. „Dazu brauchen wir eine überragende Leistung, denn das ist die am besten besetzte Mannschaft im Turnier. Das macht es sehr schwierig“, sagte Gislason und ergänzte: „Natürlich hoffen wir auf einen Sahne-Tag.“