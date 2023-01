Handball-WM : Der neue Bundestrainer: Gislason führt mit ruhiger Hand

Stockholm Früher galt Alfred Gislason als harter Hund. Bei der WM vermittelt der Handball-Bundestrainer ein neues Bild von sich. Die Spieler sind voll des Lobes über die Zusammenarbeit.

Ansonsten vermittelte der 63 Jahre alte Isländer bei der Endrunde in Polen und Schweden ein Bild von sich, das man so bisher nicht von ihm kannte. Gislason wirkte mit wenigen Ausnahmen ruhig und gelassen, was auch bei seiner jungen und unerfahrenen Truppe gut ankam.