DHB-Pokal : Der verrückte Pokalsieg von Lemgos Guardiola

Hamburg So schlimm die Pandemie ist, ohne sie hätte Gedeon Guardiola den DHB-Pokal nicht gewonnen. Der Spanier besiegt im Finale der Endrunde mit dem TBV Lemgo Lippe die MT Melsungen - und singt.

Weil der 36 Jahre alte Abwehrspezialist aber im Sommer 2020 von den Löwen zum TBV Lemgo Lippe wechselte, ging für ihn der Pokalwettbewerb plötzlich weiter. Denn der TBV, der schon elf Jahre keine Trophäe mehr erobert hatte, schaffte im Gegensatz zu den Löwen den Einzug in die Endrunde. Guardiola war wieder im Geschäft. Möglich wurde das durch die Verwerfungen in der Pandemie. Der alte Wettbewerb wurde erst 18 Monate später, da die neue Bundesliga-Saison schon zum Endspurt ansetzt, mit der überfälligen Endrunde 2019/20 vollendet. So stand Guardiola in einem Wettbewerb für zwei Mannschaften auf dem Feld.