EM-Qualifikation : Deutsche Handball-Frauen enttäuschen gegen Belarus

Trier Deutschlands Handball-Frauen sind auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 ins Straucheln geraten.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener kam am Sonntag gegen Belarus nur zu einem glücklichen 24:24 (12:13) und belegt in der Gruppe 3 mit 3:1 Punkten den zweiten Platz hinter Weltmeister Niederlande (4:0). Vor 657 Zuschauern in Trier war Julia Maidhof mit zehn Toren beste Werferin für die enttäuschende DHB-Auswahl.