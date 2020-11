Turnier in Dänemark : Deutsche Handball-Frauen starten EM-Vorbereitung

Henk Groener ist der Trainer der deutschen Handballerinnen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Frankfurt/Main Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist in Frankfurt mit 18 Spielerinnen in die Vorbereitung auf die EM in Dänemark gestartet. Am Tag vor dem ersten Spiel am 3. Dezember gegen Rumänien muss das Trainerteam den Kader auf 16 Spielerinnen reduzieren.

„Die Spielerinnen haben, aufgrund verschiedener Corona-Einschränkungen, in den vergangenen Wochen unterschiedliche Trainings- und Spielbelastungen gehabt“, sagte Bundestrainer Henk Groener laut Mitteilung. Daher habe sich das Trainerteam dazu entschlossen, mit einem größeren Aufgebot in die Vorbereitung zu gehen.

Die EM wird nach der Absage von Co-Gastgeber Norwegen alleine vom dänischen Handball-Verband (DHF) durchgeführt. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Rumänien, Norwegen und Polen. Der Spielort ist noch offen. Norwegen hatte sich wegen der aktuellen Corona-Lage zurückgezogen. Auch ein Vorbereitungsturnier in Bergen, an dem das deutsche Team teilnehmen wollte, wurde abgesagt.