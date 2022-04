WM-Qualifikation : Deutsche Handballer besiegen Färöer- Wolff überragend

Kiel Gegen die Färöer liefern die deutschen Handballer keinen souveränen Auftritt ab. Trotzdem setzt sich die DHB-Auswahl im Playoff-Hinspiel gegen den Außenseiter klar durch.

„Das Ergebnis ist ja im Grunde genommen nicht schlecht“, sagte der Isländer nach dem 34:26 (17:11) im Playoff-Hinspiel gegen den klaren Außenseiter in Kiel. Aber man habe „nicht so richtig den Zugriff in der Abwehr bekommen, zu viele einfache Tore bekommen“. Dass es nicht noch mehr Gegentreffer wurden, lag vor 5121 Zuschauern vor allem an den Paraden von Torwart Wolff.

Zu viele technische Fehler

Die Teilnahme an der Endrunde im Januar in Polen und Schweden ist trotz des wenig souveränen Auftritts aber schon vor dem Rückspiel am 16. April in Torshavn so gut wie sicher. „Wir hatten vor allem in der Abwehr immer mal wieder Probleme, konnten uns schwer absetzen“, sagte Spielmacher Luca Witzke bei Sport1. „In der zweiten Halbzeit machen wir zu viele technische Fehler in der Abwehr.“ Auch in der Chancenverwertung haperte es nach der Pause.