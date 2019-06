EM-Qualifikation : Deutsche Handballer feiern Schützenfest in Israel

Tel Aviv Dank eines starken Debüts von Torwart Till Klimpke und einer schwungvollen Offensive haben Deutschlands Handballer ihre Siegesserie in der EM-Qualifikation auch ohne zahlreiche Leistungsträger ausgebaut.

Beim lockeren 40:25 (19:14) gegen Israel in Tel Aviv geriet die B-Auswahl des WM-Vierten nie in Gefahr und baute die Führung in der Gruppe 1 mit 10:0 Punkten aus. „Das war eine wirklich gute Leistung. Die Mannschaft hat mit viel Freude agiert“, stellte DHB-Vizepräsident Bob Hanning zufrieden fest.

Beste Werfer beim souveränen Sieger waren Timo Kastening von der TSV Hannover-Burgdorf mit neun Toren und der Göppinger Marcel Schiller (6). „Wir wollten zeigen, dass wir zurecht hier stehen“, sagte Topwerfer Kastening nach seinem zweiten Länderspiel. Zum Abschluss der Ausscheidung empfängt die deutsche Mannschaft am 16. Juni in Nürnberg osovo.

Nach der bereits im April gesicherten Teilnahme an der Endrunde 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden hatte Prokop seine Stars am Ende einer langen WM-Saison vorzeitig in den Urlaub geschickt. Die Vertreter von Kapitän Uwe Gensheimer&Co. machten ihre Sache nach einer kurzen Findungsphase zu Beginn sehr ordentlich.