WM in Japan : Deutsche Handballerinnen verpassen Gruppensieg

Yamaga Die deutschen Handballerinnen erleben im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst klar vorn, dann klar hinten, am Ende gleichauf. Bundestrainer Groener ist nur bedingt zufrieden.

Gruppensieg verpasst, aber die Chance auf die Olympia-Teilnahme weiter in der eigenen Hand: Dank einer Aufholjagd in den letzten fünf Minuten haben sich Deutschlands Handball-Frauen zum Abschluss der Vorrunde beim 27:27 (15:14) gegen Südkorea einen wichtigen Punkt erkämpft.

Die DHB-Auswahl beendete die Gruppe B mit 7:3 Zählern hinter dem Asienmeister (8:2). Mit welchem Punktestand die DHB-Frauen in die Hauptrunde gehen, entschied sich erst im nachfolgenden Duell zwischen Titelverteidiger Frankreich und Dänemark. In der nächsten Turnierphase trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener auf die Niederlande, Norwegen und Serbien.

Doch dann gab es einen Bruch im deutschen Spiel. In der Abwehr schwächte sich der EM-Zehnte durch etliche Zeitstrafen und im Angriff wurden gegen die nun offensiver deckenden Südkoreanerinnen kaum noch Lösungen gefunden. Mehr als zehn Minuten lang blieb die DHB-Auswahl ohne Torerfolg und kassierte in dieser Phase prompt den Ausgleich (12:12). Erst danach fing sich das Groener-Team wieder, so dass es zumindest mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging.