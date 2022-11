Handball-EM : DHB-Frauen überzeugen beim Start in die EM-Hauptrunde

DHB-Frauen überzeugen beim Start in die EM-Hauptrunde

Skopje Im ersten Hauptrundenspiel der Europameisterschaft zeigen die deutschen Handballerinnen ihr bestes Gesicht. Der Lohn sind die ersten beiden Punkte in der zweiten Turnierphase.

Dank des überzeugenden 36:28 (17:13) im Duell mit dem Weltmeister von 2019 vor 389 Zuschauern in Skopje verbuchte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die ersten beiden Punkte in der zweiten Turnierphase, in der Olympiasieger Frankreich und Rumänien die weiteren Gegner sind.