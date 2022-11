Handball-EM : DHB-Frauen vor Kracher gegen Frankreich zuversichtlich

Skopje Auf die deutschen Handballerinnen wartet bei der EM eine Herkulesaufgabe. Gegen Frankreich ist das DHB-Team klarer Außenseiter, fühlt sich in dieser Rolle aber sehr wohl.

Im Duell mit dem bei der Endrunde noch ungeschlagenen Olympiasieger an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Skopje ist die DHB-Auswahl zwar klarer Außenseiter, doch kampflos will man die Punkte gegen einen der EM-Topfavoriten nicht hergeben. „Wir werden alles in dieses Spiel hineinlegen“, verkündete Gaugisch. „Ich hoffe, dass wir an unsere Leistungsgrenze kommen.“