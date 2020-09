Trotz Corona-Pandemie : DHB-Kapitän Gensheimer für Handball-WM im Januar

Stuttgart Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer hat sich für eine Austragung der Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten ausgesprochen.

Gensheimer hält auch den Bundesliga-Saisonstart im Oktober für richtig. Die Lust darauf werde täglich größer, sagte er. Was die Ziele der Löwen angeht, ist der Routinier optimistisch - was für ihn vor allem an Trainer Martin Schwalb liegt. „Was er macht, hat Hand und Fuß. Man merkt nicht, dass Martin einige Jahre raus aus dem Trainergeschäft war“, sagte Gensheimer. „Im Gegenteil: Vielleicht ist diese Pause auch ein Grund, warum er so heiß ist. Ich kann nur sagen: Martin Schwalb ist ein echter Gewinn für die Rhein-Neckar Löwen.“