Handball-WM : DHB-Kapitän Gensheimer wehrt sich: Keine Kritik am Team

Kairo Kapitän Uwe Gensheimer hat sich mit deutlichen Worten gegen eine Fehlinterpretation eines Interviews nach dem 31:24-Sieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft im WM-Hauptrundenspiel gegen Brasilien gewehrt.

Auf die Frage, wie er mit der Kritik an ihm umgehe, hatte Gensheimer am Samstagabend im ZDF unter anderem geantwortet: „Ich weiß nicht, ob das der Vereinszugehörigkeit geschuldet ist. Missgunst und Neid sind manchmal schon ein bisschen da, habe ich das Gefühl.“

Diese Aussage sei ausschließlich an die Kritiker außerhalb der Mannschaft gerichtet gewesen, betonte Gensheimer. „Die ständige externe Kritik empfinde ich als respektlos und mangelnde Wertschätzung. Was von außen an unsere Nationalmannschaft herangetragen wird, entspricht in keiner Weise meinen Werten sowie dem Zusammenhalt und Geist unseres Teams“, sagte er.