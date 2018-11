später lesen Spiele gegen Polen DHB-Team für EM-Qualifikation in Halle zu Gast FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Die deutsche Handball-Auswahl tritt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 im westfälischen Halle an. Wie der Verband mitteilte, ist die Heimpartie gegen Polen am 13. April 2019 im Gerry-Weber-Stadion angesetzt. dpa