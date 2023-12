Handball DHB-Team mit einem Neuling und vier U21-Weltmeistern zur EM

„Das ist unser bestmögliches Aufgebot. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine sehr gute Mannschaft stellen können. Ich bin optimistischer, als ich noch vor sechs Wochen war“, sagte Gislason am Donnerstag. Schon am kommenden Mittwoch beginnt mit einem dreitägigen Kurz-Lehrgang in Frankfurt am Main die Vorbereitung.