Handball-Turnier in Ägypten : DHB-Team nach Niederlage gegen Spanien vor frühem WM-Aus

Handball-Turnier in Ägypten

Johannes Golla (l) trifft vom Kreis. Spaniens Joan Canellas, Aitor Arino (am Boden) und Viran Morros (r) haben das Nachsehen. Foto: Sascha Klahn/dpa

Kairo Abschied statt Aufbruch: Deutschlands Handballern droht bei der Weltmeisterschaft die vorzeitige Heimreise.

Durch die zweite Turnier-Pleite beim 28:32 (13:16) gegen Europameister Spanien zum Auftakt der Hauptrunde in Kairo hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nur noch minimale Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale und das Weiterkommen nicht mehr in den eigenen Händen. Mit 2:4 Punkten belegt die DHB-Auswahl, für die Timo Kastening mit sieben Toren bester Werfer war, in der Gruppe I nur den vierten Platz.