Handball-EM : DHB-Team strebt zweiten Vorrundensieg an

Bratislava Die deutschen Handballer befinden sich bei der EM auf Kurs Hauptrunde. Auf dem Weg dorthin wollen sie sich auch von Österreich nicht stoppen lassen. Zwei Punkte sind das Ziel.

Die DHB-Auswahl geht als Favorit in die Partie (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava und will dieser Rolle gerecht werden. „Wir müssen voll fokussiert bleiben“, forderte Bundestrainer Alfred Gislason. „Wir haben zwei Punkte - und mit zwei Punkten kann man auch rausfliegen.“ Kapitän Johannes Golla appellierte: „Wir müssen von Beginn an voll da sein.“