DHB-Pokal : Dicke Pokalüberraschung: THW scheitert bei Endrunde an Lemgo

Hamburg Der THW Kiel ist im DHB-Pokal raus. Der Cup-Verteidiger und Rekord-Pokalsieger sieht wie der sichere Sieger aus, liegt mit sieben Toren vorn. Dann kippt das Spiel. Lemgo wächst über sich hinaus.

Im Endspiel am 4. Juni (17.30 Uhr/ARD und Sky) will Lemgo Lippe den Cup erstmals nach 2002 holen. Vor 19 Jahren war der Club letztmals bei der Endrunde. Der Gegner der Ostwestfalen wird im anderen Halbfinale MT Melsungen gegen TSV Hannover-Burgdorf ermittelt.

Was in der ersten Halbzeit nicht gelang, klappte beim TBV im zweiten Durchgang. „Köpfe aus den Hintern, dann geht's weiter“, hatte Theuerkauf in der Halbzeitpause gefordert. Mit Elan kam die Mannschaft von Trainer Kehrmann aus der Kabine und verkürzte den Rückstand Tor um Tor. Vier Minuten vor dem Ende gingen die Lemgoer mit 28:27 in Führung.