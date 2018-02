Alle neune!

Sieg in Urmitz: Irmenach hat längeren Atem

SV Urmitz – HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch 26:30 (17:14)

Mit dem Sieg beim bisherigen Tabellenführer in Urmitz hat die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch das Titelrennen neu eröffnet. Zunächst verlief die Partie ausgeglichen (10:10, 18.). Dann schienen die Gastgeber dank vier Treffern in Folge auf dem Weg, das Spiel früh zu entscheiden. Doch die HSG fing sich. „Es gab eine klare Ansage in der Pause. Wir stabilisierten die Deckung, die nur noch neun Treffer zuließ“, lobte Trainer Mirza Cehajic. Beim 26:27 (54.) lagen die Gäste in Führung. Knapp zwei Minuten vor dem Ende sorgte Timo Löw mit einem Siebenmetertreffer für eine Zwei-Tore-Führung, ehe Peter Hölzenbein den Deckel endgültig draufmachte. „Wir sind zwar jetzt Tabellenführer, und die Jungs können diesen Erfolg feiern. Über die Meisterschaft reden wir nicht, da kommen noch so viele schwere Spiele auf uns zu“, sagte Cehajic.

HSG: Everding und Schug – Mulliqi (3), Hölzenbein (4), Schneider, Klei (3), Bach (1), Stürmer (6), Löw (6/3), L. Schneider (1), Jünemann, Kiesel (1), Schell (5) (R.S.)