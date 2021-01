Leser-Auszeichnung : Eckerle und Pekeler sind „Handballer des Jahres“ 2020

Kiel Torhüterin Dinah Eckerle (Metz HB) und Abwehrspezialist Hendrik Pekeler (THW Kiel) sind die „Handballer des Jahres“ 2020.

In der Leserwahl des Fachmagazins „Handballwoche“ setzten sich die beiden deutschen Nationalspieler mit teils großem Vorsprung gegen die Konkurrenz durch. Pekeler, der coronabedingt auf eine Teilnahme an der WM in Ägypten verzichtet hatte, siegte klar vor seinem Kieler Teamkollegen Niklas Landin und Nationalkeeper Johannes Bitter.