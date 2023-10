Mit Luxemburg Eine Ex-Mieze bricht alle Rekorde

In der in der Sportarena Ithrottamidstod Hauka Asvellir im isländischen Hafnarfjördur schrieben eine frühere Miezen-Spielerin und die Torfrau der HSG Hunsrück vergangene Woche Handballgeschichte – denn auf der Vulkaninsel stand die luxemburgische Frauen-Nationalmannschaft erstmals in einem EM-Qualifikationsspiel auf dem Feld. Am Sonntag folgte dann vor 750 Zuschauern in der kleinen Coque-Arena auf dem Kirchberg die Heimpremiere gegen die Weltklassemannschaft aus Schweden. Dass die Luxemburgerinnen beide Spiele verlieren würden, war von vorneherein klar. Noch nie zuvor war Luxemburg Teil der letzten Qualifikationsphase für eine Frauen-EM, sondern spielte (und scheiterte) sonst immer in der Vorqualifikation. Das war auch dieses Mal geplant. Weil sich aber zu wenige Teams für diese Vorqualifikation registrierten, rutschten die Luxemburgerinnen gleich in das Hauptfeld der 32 Teams, die in acht Gruppen um 20 Startplätze für die EM 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz kämpfen.