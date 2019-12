Niederlage gegen Norwegen : Enttäuschung pur: Handball-Frauen verpassen WM-Halbfinale

Kumamoto Die deutschen Handballerinnen stehen bei der WM vorerst mit leeren Händen da. Durch die Niederlage gegen Norwegen verpasst die DHB-Auswahl das Halbfinale und spielt nur um Platz sieben. Der muss jetzt her, um die Chance auf Olympia 2020 zu wahren.

Die DHB-Auswahl verlor in Kumamoto ihr letztes WM-Hauptrundenspiel gegen Rekord-Europameister Norwegen mit 29:32 (16:17) und schloss die Gruppe I mit 5:5 Punkten als Vierter ab. Das Team von Bundestrainer Henk Groener muss nun am Freitag das Platzierungsspiel gegen Schweden gewinnen, um sich das erhoffte Ticket für die Olympia-Ausscheidung im März 2020 zu sichern.

Schon ein Remis gegen Norwegen hätte der deutschen Mannschaft, die in Rückraumspielerin Emily Bölk (6 Tore) ihre beste Werferin hatte, zum Einzug ins Halbfinale gereicht. Doch ähnlich wie bei der dramatischen 28:29-Niederlage gegen Serbien am Montag leistete sich das DHB-Team zu viele Fehler. „Wir haben in der Abwehr nicht gut gestanden und uns im Angriff sehr schwer getan“, analysierte Torfrau Dinah Eckerle. „Das es so gelaufen ist, ist sehr bitter.“