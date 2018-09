später lesen Handball-Bundesliga Erste Saisonniederlage für Magdeburg: Füchse gewinnen 27:24 FOTO: Annegret Hilse FOTO: Annegret Hilse Teilen

Twittern

Teilen



Die Füchse Berlin haben Spitzenreiter SC Magdeburg die erste Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga beigebracht. Der EHF-Pokalsieger gewann in einem packenden Spitzenspiel mit 27:24 (14:10) und feierte den vierten Pflichtspielsieg in Serie. dpa