Handball Erster Sieg im Euro-Cup: DHB-Team glänzt gegen Spanien

Gislason lobte vor allem die Art und Weise, wie der Sieg herausgespielt wurde. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so rund lief wie vor der Pause. „Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Schade, dass es am Ende nur ein Tor Unterschied war. Es hätten eigentlich fünf, sechs Tore sein müssen“, sagte der 63 Jahre alte Isländer.