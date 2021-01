WM in Ägypten : „Extrem wichtiger“ Kapitän: Gensheimer führt Handballer

Neuss Uwe Gensheimer zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern der Handball-Nationalmannschaft. Bei den vergangenen Turnieren kämpfte der Kapitän aber auch immer mal wieder mit Problemen. Vor der außergewöhnlichen WM in Ägypten steht er nun im Fokus.

Am 6. Januar (13.45 Uhr/ZDF) tritt Gislasons Team zunächst in Graz an, am 10. des Monats (18.10 Uhr/ARD) folgt das Rückspiel in Köln. Das Ziel ist das Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei. Es bleibt den Debütanten im DHB-Team also kaum Zeit, sich in Ruhe auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Ägypten vorzubereiten. Auch deshalb führt Kapitän Gensheimer im Vorbereitungscamp der Nationalmannschaft in Neuss derzeit wohl ein paar mehr Gespräche als sonst. „Ich habe auch den Jungs nochmal gesagt: 'Jeder, der hier ist, darf Fehler machen'“, erzählt er. „Wir müssen die Zeit nutzen, um Sicherheit reinzubekommen.“