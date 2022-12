Bundesliga : Favoritensiege vor der Handball-Winterpause

Magdeburg Der THW Kiel übernimmt mit dem Heimerfolg gegen Minden vorübergehend wieder die Tabellenführung. Auch Meister Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen gewinnen ihre letzten Spiele des Jahres 2022.

Gegen die stark ersatzgeschwächten Mindener hatte der Rekordmeister aus Schleswig-Holstein keine großen Probleme. Ein Zwischenspurt von 7:5 in der zwölften Minute bis zum 14:7 in der 20. Minute sorgte schnell für klare Verhältnisse in der mit 10.285 Zuschauern ausverkauften Kieler Arena.

Die Magdeburger hatten von Beginn an die Kontrolle über das Geschehen. Beim 4:9 in der 13. Minute nahm Frisch-Auf-Trainer Markus Baur die erste Auszeit. „Wir wollten mit Überzeugung werfen. Stattdessen spielen wir schnickischnacki. Geht aufs Tor“, haderte der Weltmeister von 2007 mit seinen Spielern.

In der Folge war Göppingen besser in der Partie, hatte bis zum 23:25 (47. Minute) Kontakt zum SCM. „Wir hätten es schon eher zumachen können“, sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nach dem Spiel bei Sky: „Das zu bemängeln ist aber so, wie das Haar in der Suppe zu suchen.“