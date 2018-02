später lesen Handball Final Four der Champions-League steigt auch 2019 in Köln Teilen

Das Finalturnier um die Handball-Champions-League wird auch beim zehnjährigen Jubiläum 2019 in Köln ausgerichtet. Die Spieltage des Final Four der vier besten europäischen Teams werden der 1. und 2. Juni 2019 sein, wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Dienstag mitteilte. Zwar läuft der Vertrag mit der Kölner Lanxess Arena als Ausrichter ohnehin noch bis 2020. Eine Vertragsoption hätte jedoch zum Jubiläum einen einmaligen Umzug in eine andere Stadt ermöglicht, worauf aber verzichtet wurde. "Die Sportstadt Köln freut sich auf dieses ganz besondere hochkarätige Zusammentreffen der besten europäischen Handballclubs", sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.