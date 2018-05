Titelverteidiger Göppingen trifft erneut auf Berlin

Final Four im EHF-Cup

Beim Final-Four-Turnier im Handball-EHF-Cup kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Finales zwischen Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen und den Füchsen Berlin. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber SC Magdeburg und das französische Team Saint Raphael Var gegenüber. Die Endrunde des "kleinen" Europacup wird am 19./20. Mai in der Getec-Arena in Magdeburg ausgetragen.

Das Finalturnier findet in diesem Jahr exakt in der Vorjahresbesetzung statt. 2017 siegte der damalige Gastgeber Göppingen mit 30:22 im Endspiel gegen Berlin, Magdeburg hatte das Spiel um Platz drei mit 32:31 gegen die Franzosen für sich entschieden.

Von den letzten 14 EHF-Cup-Ausgaben gewannen deutsche Teams 13, nur die Ungarn von Pick Szeged sorgten 2014 für eine Ausnahme. Göppingen könnte in Magdeburg den Cup zum fünften Mal und zum dritten Mal in Folge gewinnen - beides wären Rekorde.

(sid)