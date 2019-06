Handball-Bundesliga : Flensburg erneut Meister - Gummersbach erstmals abgestiegen

Düsseldorf Nach der erfolgreichen Titelverteidigung tanzten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt ausgelassen über das Parkett und warfen Trainer Maik Machulla übermütig immer wieder in die Luft.

Dank des Sieges verwiesen die Flensburger, die im gesamten Saisonverlauf nur zwei Niederlagen kassierten, mit 64:4 Punkten den Nordrivalen THW Kiel auf Rang zwei. „Es ist unbeschreiblich. Für mich ist das ein traumhaftes Ende“, sagte SG-Kapitän Tobias Karlsson. Der Schwede geht nach zehn Jahren und 501 Spielen für die Flensburger in seine Heimat zurück. Und Marius Steinhauser kündigte an: „Heute reißen wir Flensburg ein.“

Nach 25 Minuten schien die Partie beim 13:6 schon entschieden, doch in der zweiten Halbzeit begann die SG zu wackeln. „Wir hätten es souveräner lösen können“, resümierte Machulla. „Aber am Ende ist das egal.“ Für den 42-Jährigen war es im zweiten Jahr als SG-Trainer der zweite Titel. Das war zuvor nur Klaus Zöll mit dem TV Großwallstadt gelungen. „Schön, dass ich jetzt in den Geschichtsbüchern stehe“, sagte Machulla.