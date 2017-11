Flensburg festigen Platz zwei - Löwen erkämpfen Remis

Die SG Flensburg-Handewitt hat den zweiten Tabellenplatz in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefestigt. dpa

Die Norddeutschen gewannen ihr Auswärtsspiel beim slowenischen Rekordmeister Celje Pivovarna Lasko mit 30:27 (16:14) und bleiben in der Gruppe B mit 14:4 Punkten erster Verfolger von Paris St. Germain. Erfolgreichste Werfer der SG waren Simon Jeppsson und Marius Steinhauser mit jeweils sechs Treffern. Für die Gastgeber kam Jan Jurecic auf sieben Tore.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Flensburg legte zumeist vor, doch die mit viel Tempo agierenden Gastgeber ließen sich nicht abhängen. Erst als Spielmacher Rasmus Lauge in der 38. Minute beim 20:17 die erste Drei-Tore-Führung für die Flensburger erzielte, lief es besser. Gleichzeitig steigerte sich Torhüter Mattias Andersson, der nun starke Paraden zeigte. Das junge slowenische Team, bei dem mit Domen Makuc ein 17-Jähriger zum Einsatz kam, wehrte sich nach Kräften. In Gefahr geriet der verdiente Sieg der Flensburger jedoch nicht mehr.

Ganz stark spielte Steinhauser, der auf Rechtsaußen den Vorzug vor Lasse Svan erhalten hatte. Der 24 Jahre alte Linkshänder erzielte nicht nur sechs Treffer, sondern leistete sich auch keinen Fehlwurf.

Gegen Titelverteidiger Vardar Skopje kamen die Rhein-Neckar Löwen zu einem 21:21 (11:11)-Unentschieden. Vor 4251 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena waren Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson mit jeweils vier Treffern beste Torschützen der Nordbadener, die erstmals nach neun Auswärtspartien in Serie wieder in eigener Halle antraten.

Durch das Remis haben die Löwen mit 12:6 Zählern weiterhin gute Chancen auf eine Top-Platzierung in der Vorrundengruppe A, auf Platz eins steht Skopje (16:2 Punkte).

Der deutsche Meister startete gut in das Duell mit dem mazedonischen Spitzenverein. Nach einer Viertelstunde stand es 4:3 für die Löwen, die sich auch von einem 8:10-Rückstand (26.) nicht beirren ließen und ein 11:11 mit in die Pause nahmen.

Nach dem Seitenwechsel mussten beide Mannschaften weiterhin hart für einen Torerfolg arbeiten, dank eines überragenden Torhüters Andreas Palicka gingen die Löwen mit 21:19 (55.) in Führung. Doch der kleine Vorsprung reichte nicht, weil die Nordbadener in der Schlussphase in Unterzahl agierten und noch den Ausgleich kassierten.

