Handball-Bundesliga : Flensburg-Handewitt legt im Titelduell mit Kiel vor

Flensburgs Trainer Maik Machulla steht an der Seitenlinie und gibt seinen Spielern Anweisungen. Foto: Frank Molter/dpa

Flensburg Die SG Flensburg-Handewitt hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga vorgelegt und zumindest über Nacht wieder die Tabellenführung erobert.

Der Vizemeister gewann sein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 32:24 (13:13) und zog mit 49:5 Punkten vorerst am Nordrivalen THW Kiel (47:5) vorbei. Der Rekordmeister kann am Sonntag im Gastspiel bei den Füchsen Berlin nachziehen und mit einem Sieg wieder an die Spitze rücken.