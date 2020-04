Handball-Bundesliga : Flensburgs Manager Schmäschke kritisiert Titel für Kiel

Flensburg Dierk Schmäschke hat die Titelvergabe in der Handball-Bundesliga an den THW Kiel kritisiert: „Es hätte doch genügt, wenn wir die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe festgelegt hätten.“

„Es gab überhaupt keinen Druck, gerade jetzt einen Meister festzulegen“, sagte der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt in der „Sport Bild“. „Für uns fühlt sich diese Saison einfach nicht vollwertig an, auch wenn wir die Leistung des THW Kiel sportlich fair anerkennen“, sagte der 62-jährige Schmäschke weiter.

Die Handball-Bundesliga (HBL) hatte in der Vorwoche die Saison abgebrochen und den aktuellen Tabellenführer aus Kiel zum Meister erklärt. Schmäschke: „Gerade in der noch ausstehenden Saisonphase hätte noch so viel passieren können.“ So hätte der THW unter anderem auch noch in Flensburg spielen müssen.