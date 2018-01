später lesen Handball-EM Frankreich zieht in Hauptrunde ein - Schweden siegt FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Weltmeister Frankreich ist als erstes Team in die Hauptrunde der Handball-EM in Kroatien eingezogen. Die Franzosen gewannen auch ihr zweites Turnierspiel und besiegten Österreich in Porec mit 33:26 (17:12). dpa