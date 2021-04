TRIER : Für die Ex-Mieze sind bald wieder die Bären los

TRIER Franzi Steil trainiert ab der kommenden Saison den Noch-Erstligisten Ketsch und verlässt das neue Handball-Projekt beim PST.

(BP) Eigentlich war das Thema Bundesliga-Handball für Franzi Steil (früher Garcia) abgehakt, doch nun lockte die Heimat die frühere Spielerin der Trierer Miezen und Trainer der MJC-Reserve, der HSG Hunsrück und zuletzt des PST Trier. Die frühere Nationalspielerin (37), die 2020 ihre frühere Mitspielerin Viviane Steil geheiratet hatte, wurde am Mittwoch als neue Trainerin der Bundesligisten Kurpfalz-Bären Ketsch präsentiert. Dort löst sie zur neuen Saison Adrian Fuladdjusch ab, der zum Erstligisten Buxtehuder SV als Co- und Nachwuchstrainer wechselt. Ketsch ist Letzter der Bundesliga und hat auch nur für die 2. Bundesliga gemeldet. Den Neustart soll die langjährige Ketscher Spielerin in die Hand nehmen.

„Ich kam mit 16 Jahren nach Ketsch, habe dort acht Jahre gespielt, bin dort in die Bundesliga aufgestiegen, meine Familie lebt dort, für mich ist das als ein Zurück zu den Wurzeln“, sagt Steil, die in Nürnberg, beim Thüringer HC, Leverkusen und dann von 2013 bis 2015 bei den Miezen in der 1. Liga gespielt hatte und später in der 2. Liga aushalf. In Ketsch unterschrieb sie einen Zwei-Jahres-Vertrag, ihre Anstellung als Lehrerin an der Cüppers-Schule für Gehörlose in Trier läuft im Sommer aus, danach zieht sie um.