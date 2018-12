Olympiasieger Russland hat als erste Mannschaft das Endspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Frankreich erreicht. Dort wartet der Gastgeber oder die Niederlande.

Die Russinnen setzten sich am Freitag in Paris am Ende deutlich und dank 13 Toren der überragenden Anna Wjachirewa mit 28:22 (16:15) im ersten EM-Halbfinale gegen Rumänien durch. In der zweiten Begegnung der Vorschlussrunde stehen sich Gastgeber Frankreich und die Niederlande gegenüber.

Ohne Welthandballerin Cristina Neagu, die sich im letzten Hauptrundenspiel gegen Ungarn einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, konnte Rumänien nur bis zur Pause mithalten. In den ersten 22 Minuten nach dem Seitenwechsel gelangen dem WM-Dritten nur fünf Tore, der Olympiasieger setzte sich entscheidend auf 27:20 ab. Der vierfache Weltmeister Russland hat noch nie eine Europameisterschaft gewonnen und steht nach 2006 (Niederlage gegen Norwegen) auch erst zum zweiten Mal in einem EM-Endspiel.

Zuvor hatte sich der entthronte Titelverteidiger Norwegen, der erstmals seit 18 Jahren ein EM-Halbfinale verpasst hatte, den fünften Platz gesichert. Beim 38:29 (22:14)-Sieg über Schweden überragte Torfrau Silja Solberg mit 18 abgewehrten Würfen. Die deutsche Mannschaft hatte die EM in Frankreich als Zehnter beendet.

