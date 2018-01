Derbysieg für die HSG Hunsrück

Frauen-Oberligist siegt gegen die DJK/MJC Trier II. Auch Wittlich feiert einen Erfolg.

HSG Wittlich – VTV Mundenheim 26:23 (11:15)

Dank einer Steigerung im zweiten Spielabschnitt hat die Wittlicher Mannschaft auch das Rückspiel gegen Mundenheim gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Feilen drehte dabei einen Pausenrückstand. Mit 4:2 starteten die Gastgeberinnen gut in die Begegnung, dann kassierten sie aber einen 0:4-Lauf.

Die Begegnung schien beim 12:19 in der 39. Minute für Wittlich gelaufen, doch die entscheidende Phase folgte nach dem 19:22 in der 50. Minute. Jetzt war es ein 5:0-Lauf der Gastgeberinnen zum 24:22, der die Wende brachte. „Das waren zwei wichtige Punkte für meine Mannschaft. Vor allem die Art und Weise, wie dieser Sieg zustande kam, war überzeugend. Mein Team zeigte eine immense Kampfbereitschaft und mentale Bereitschaft, solche Herausforderungen anzunehmen“, sagte Feilen, der taktisch mit einer Umstellung in der Deckung und der Einwechslung von Maria Flesch Erfolg hatte.

HSG: Scharfbillig und Hayer- Schurich (6), Keil, Barthen (5), Flesch (2), Rolinger(2), Packmohr, Simonis (1/1), Lang, Schieke, Lukanowski (5), Schenk (5/2)

HSG Hunsrück – DJK/MJC Trier II 32:19 (19:10)

Am Ende wurde ein Klassenunterschied zwischen dem Gastgeber, der HSG Hunsrück, und der MJC-Reserve deutlich. Das Team von Trainer Sascha Burg wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ in keiner Phase des Spiels Zweifel an einem Erfolg aufkommen. Allein das Fehlen von MJC-Routinier Silvi Solic erklärte nicht die Höhe der klaren Niederlage! Knapp 300 Zuschauer in der Hirtenfeldhalle sahen ein einseitiges Derby.

„Von Beginn an hat sich meine Mannschaft gut erholt von der Niederlage im Saarland gezeigt. Sie hat ein enormes Tempo an den Tag gelegt“, freute sich HSG-Trainer Sascha Burg. Bedingt durch die Ballgewinne rollte ein schneller Angriff nach dem anderen auf das Tor der Gäste. Da auch die Torabschlussquote stimmte, führte der Tabellenzweite bereits nach 15 Minuten mit 11:4. Spätestens beim 19:9 durch die mit sieben Treffern effektiveste Spielerin an diesem Abend, Viktoria Hoemann, war der Partie zugunsten der HSG Hunsrück entschieden (28.).

„Gerade in der ersten Halbzeit waren wir den Hunsrückerinnen in allen Belangen unterlegen: physisch, körperlich und spielerisch. Wir haben nicht gegen die Wucht entgegengehalten, mit denen uns die Gastgeberinnen begegnet sind. Es war deutlich erkennbar, weshalb die HSG so weit oben in der Tabelle steht und wir Drittletzter sind. So darf die Mannschaft einfach nicht auftreten, gerade im Hinblick darauf, um was es bei uns geht“, sagte MJC Trainerin Franzi Garcia.

Nach dem Seitenwechsel erlaubten sich die Gastgeberinnen die eine oder andere Unkonzentriertheit im Angriffsspiel, ohne aber Gefahr zu laufen, die Partie aus der Hand zu geben. „Meine Mannschaft war, wenn auch körperlich geschwächt, mental zu 100 Prozent da. Aufgrund des Spielergebnisses konnte ich in der zweiten Halbzeit auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten geben. Sie haben sich toll präsentiert“, freute sich Burg.

„Nach dem Wechsel haben wir endlich vor allem körperlich dagegengehalten, auch mal Fouls gespielt. Bei uns bekam Mégane Vallet erste Einsatzzeiten. Die Mannschaft muss ihre Lehren aus dem Spiel ziehen“, forderte die Gästetrainerin.

HSG: Born, Molz und Martin-Stoleru – Vollrath (1), A. Frank, M. Frank (2), Mohr (2), Reuter (3), Hoemann (7), Jost (5/1), Gräber (5), Sülzle (1), Jacobs (2), Schmiedebach (4)