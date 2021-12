Weltmeisterschaft : Frust bei Handball-Frauen nach Aus gegen Spanien

Barcelona Die deutschen Handballerinnen klopfen bei der WM in Spanien einmal mehr an die Tür zur Weltspitze - doch die bleibt erneut zu. Die Enttäuschung darüber ist groß.

„Wir haben im Turnier gezeigt, dass wir gewachsen sind, am Ende aber leider auch gemerkt, dass wir noch nicht so gewachsen sind, um die entscheidenden Spiele erfolgreich gestalten zu können“, sagte Groener vor dem Rückflug der deutschen Mannschaft von Barcelona nach Mannheim. Ohne die erhoffte Medaille kehrte der 61 Jahre alte Niederländer mit seinen Schützlingen in die Heimat zurück - wieder einmal.