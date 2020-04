Corona-Krise : Füchse-Trainer Roth: Virus wird in Köpfen „etwas freisetzen“

Berlin Trainer Michael Roth vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin setzt auf einen Wandel durch die Coronavirus-Krise.

Er glaube fest daran, dass er noch einmal bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie der Berliner stehen werde, sagte Roth nun. „Wenn es gesundheitlich vertretbar ist - und seien es Geisterspiele - dann wäre Normalität, die so in einem gewissen Maße wieder einkehrt, das Beste für alle. Dass die Zuschauer ihre Mannschaft sehen können, auch wenn es nur im Fernsehen ist. Dass die Spieler wieder das machen können, was sie am liebsten tun, nämlich trainieren und spielen.“