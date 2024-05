Handball Füchse und Flensburg erreichen Finale der European League

Hamburg · In einem deutschen Halbfinale setzen sich die Handballer aus der Hauptstadt gegen die Rhein-Neckar Löwen durch. Im Finale am Sonntag wartet in der SG Flensburg-Handewitt der nächste Bundesliga-Rivale.

25.05.2024 , 19:40 Uhr

Mathias Gidsel (r) und die Füchse stehen erneut im Finale der European League. Foto: Noah Wedel/dpa