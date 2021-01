Sieg gegen Österreich : Generalprobe als WM-Mutmacher: Deutsche Handballer glänzen

Köln Tore-Gala als Mutmacher: Mit einer glanzvollen Generalprobe haben sich Deutschlands Handballer viel Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft in Ägypten geholt und vorzeitig das Ticket für die EM 2022 gelöst.

Die DHB-Auswahl feierte in Köln gegen Österreich einen 34:20 (19:5)-Kantersieg und damit den vierten Erfolg im vierten Qualifikationsspiel. Bester Werfer für das deutsche Team war Debütant Antonio Metzner mit fünf Toren, viermal trafen Kapitän Uwe Gensheimer und Paul Drux.

Am Dienstag fliegt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit viel Rückenwind zur WM-Endrunde nach Ägypten, wo sie in der Vorrunde auf Uruguay, Kap Verde und Ungarn trifft. „Das war ein toller Auftritt“, lobte DHB-Sportvorstand Axel Kromer an seinem 44. Geburtstag schon zur Pause. „Wir sind auf seinem sehr guten Weg.“